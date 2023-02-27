15 دولة أوروبية توقع إعلانًا لحماية حدودها من الحراڤة والمهربين

وقعت 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أثينا، اليونان، إعلانا لحماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. خلال المؤتمر الأوروبي الثاني لإدارة الحدود الذي تستضيفه النمسا واليونان وليتوانيا وبولندا.

وخلال الاجتماع ، وافق ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 المشاركة على تقديم اللجوء المنظم للمحتاجين. مع عدم السماح للمهربين بتحديد من سيدخل أوروبا.

وخلال المؤتمر، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، نوتيس ميتاراشي. إن أوروبا يجب أن تقرر نوع سياسة الهجرة التي تريدها، وكيف تخطط لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف “من الواضح أننا بحاجة إلى منح اللجوء للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، ولكن بطريقة منظمة. اليوم وللأسف، فإن مهربي البشر هم من يبيعون الأماكن في مجتمعاتنا”.

من بين أمور أخرى ، يشير الإعلان الموقع إلى المواقف المتخذة بموجب البيان المشترك الصادر في جانفي 2022 في فيلنيوس. والذي وقعه عدد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية الحدود الخارجية.

وتشمل استغلال الهجرة غير النظامية. دعم الدول الأعضاء في خط المواجهة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، أمن وسلامة منطقة شنغن والإجراءات الخارجية لمعالجة ومنع الهجرة غير النظامية والثانوية.

بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال إدارة الحدود في البلدان ذات الصلة من خارج الاتحاد الأوروبي. على طول طرق الهجرة الرئيسية

كما يدعو الإعلان الجديد إلى تقديم الدعم المالي للدول الأعضاء في الخطوط الأمامية على الحدود الخارجية. وكذلك الدول الأعضاء التي تدعم ثنائيا الدول الأعضاء الشريكة والدول الثالثة الشريكة في إدارة حدودها أو أنشطة العودة.

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