15 ديسمبر المقبل آخر أجل أمام الأساتذة لإيداع ملفات التقاعد

حدّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ 15 ديسمبر المقبل آخر أجل أمام الأساتذة وعمال القطاع لوضع ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد.

وحسب تعليمة أرسلتها الوزارة إلى مدراء التربية ومديري المؤسسات التربوية، تؤكد على الذين إستوفت فيهم الشروط القانونية.

لإيداع ملفاتهم وذلك للإستفادة من التقاعد بعنوان سنة 2019، كما ألزمت الوزارة المعنيين بالتوقيع على تعهد مصادق عليه.

من طرف البلدية بعدم التراجع عن التقاعد، مشددة على جميع الموظفين البالغين سن 60 سنة وفق الشروط القانونية.

التي حددتها مديرية الموارد البشرية انهم مطالبون بإيداع ملفات الإحالة على التقاعد في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2018.

مشيرة إلى أنه أي ملف بعد هذا التاريخ لن يتم قبوله.