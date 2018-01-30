15 سنة سجنا لعشريني غرز “كلونداري” في قلب غريمه بجسر قسنطينة

قضت محكمة الجنايات بالدّار البيضاء اليوم الثلاثاء، بإدانة المتهم ” ياسين.م” ب 15 سنة سجنا نافذا، عن تهمة القتل العمدي.

مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها، غريمه ابن الحي، بسبب خلاف مسبق.

وتلقى الضحية بيوم 19 أكتوبر 2016،طعنات خنجر من نوع “كلونداري” على يد المتهم بعد مشاجرة عنيفة بجسر قسنطينة، أردته قتيلا.

وكشفت تقارير الطبيب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أن الضحية تلقى طعنات سكين قوية على مستوى القفص الصدري وأسفل البطن.

كانت سببا مباشرا في وفاته، أين قدر الطبيب عمق الطعنات من 1سم إلى 10 سم.

المتهم صاحب 23 ربيعا وبعد توقيفه، اعترف بأنه قتل ابن الحي بسبب مشاجرة،سبقها خلاف قبلها، مصرّحا أنه استعمل السكين يومها.

دفاعا على نفسه، كونه تلقى ضربات عنيفة من قبل الضحية.

وعليه التمست النيابة العامة توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهم، قبل أن تدينه المحكمة بالعقوبة السالف ذكرها أعلاه.