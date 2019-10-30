15 سنة سجنا نافذا للواء مناد نوبة بتهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة

قضت اليوم المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة بالحكم بـ15 سنة سجنا ضد القائد الأسبق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة.

كما أمرت ذات الهيئة القضائية العسكرية بمصادرة جميع أملاك المتهم باستثناء منزله العائلي الكائن بولاية وهران.

وجاء على رأس التهم التي توبع بها قائد الدرك الأسبق تهمة الثراء غير المشروع.

كما واجه المتهم أيضا تهمة الحصول على امتيازات غير مستحقة و سوء استغلال الوظيفة.

وتم تنصيب مناد نوبة قائدا للدرك الوطني يوم 12 سبتمبر 2015 خلفا للفريق الراحل أحمد بوسطيلة.

وتم إقالة مناد نوبة من على رأس جهاز الدرك الوطني في الرابع من شهر جويلية 2018، ليتم إحالته على القضاء العسكري شهر أكتوبر من نفس السنة عن تهم فساد وسء استغلال المنصب.