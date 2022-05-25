15 مليونا سعر تذكرة الحج.. والبيع ينطلق يوم 15 جوان

عرفت تسعيرة تذكرة الرحلات الجوية الخاصة بحج 2022، ارتفاعا غير مسبوق لتصل إلى مائة وخمسين ألف دينار أي ما قيمته 15 مليون سنتيم، في انتظار انطلاق عمليات البيع التي حدد لها تاريخ الخامس عشر من شهر جوان الداخل.

ارتفعت تسعيرة تذكرة رحلات الحج لهذه السنة مقارنة بالمواسم السابقة بثلاثة ملايين سنتيم لتنتقل من اثنى عشر إلى خمسة عشر مليون سنتيم، وعليه فإن تكلفة الحج دون احتساب تسعيرة التذكرة تقدر بواحد وسبعين مليون سنتيم، وكشفت مصادر مسؤولة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أن الشروع في عمليات بيع التذاكر ستنطلق بداية من الخامس عشر من شهر جوان الداخل على مستوى وكالات ستكشف عنها المؤسسة لاحقا.

وبشأن برنامج الرحلات الجوية التي تربط مطارات الجزائر بالمطارات السعودية، أفادت مصادر “النهار”، بأن إدارة الجوية الجزائرية قد بعثت بمقترح برنامج وتنتظر رد سلطات الطيران المدني السعودي والذي سيكون في المستقبل القريب.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة قال أنه على الحجاج الميامين المؤهلين لأداء المناسك هذا العام اتباع الإجراءات والخطوات الإدارية. حيث يتعين عليهم التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيله لأداء المناسك، قبل التوجه إلى اللجان الولائية الصحية مرفوقين بوثيقة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية. أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة. والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء المناسك، ليتوجهوا فيما بعد إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقين بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية لاستخراج جواز السفر الصحي. المتضمن رمز الإستجابة السريعة بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا من قبل. أما بالنسبة للحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا فعليهم أخذ اللقاحات المعتمدة والحصول على جواز السفر الصحي.

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أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة عن تكاليف الحج لهذا الموسم. والإجراءات المطلوبة من الحجاج.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، فإن تكاليف الحج هذا الموسم بلغت 85.6 مليون سنتيم شاملة لتذكرة السفر.

وأشار الديوان، أنه على الحجاج الميامين المؤهلين لأداء المناسك هذا العام اتباع الإجراءات والخطوات الإدارية. حيث يتعين على الحجاج التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على وثيقة تثبت تأهيله لأداء المناسك.

كما يتعين على الحجاج التوجه إلى اللجان الولائية الصحية مرفوقا بوثيقة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية. أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة. والحصول على الدفتر الصحي وشهادة التأهيل الصحي لأداء المناسك.

بالإضافة كذلك إلى التوجه إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مرفوقا بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية لاستخراج جواز السفر الصحي. المتضمن رمز الإستجابة السريعة بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا من قبل. أما بالنسبة للحجاج الذين لم يتلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا فعليهم أخذ اللقاحات المعتمدة والحصول على جواز السفر الصحي.

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تعرف على حصة الجزائر في الحج هذا الموسم

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نسبة الحصص من الحجاج لأداء مناسك الحج لعام 1443 الموافق لـ 2022. وحسب ذات الوزارة تم تحديد هذا الموسم نسبة الحجاج الجزائريين بـ 18697 أي ما يعادل نسبة 45.27 بالمائة. وذلك وفق نظام الحصص المعمول به. وبهذا جاءت الجزائر في المرتبة الـ 11 من حيث حصص الحجاج عبر العالم الإسلامي. كما ان إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بالبقاع المقدسة سيكون مليون حاج بعد إلغاء التدابير الوقائية التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا.

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