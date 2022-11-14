15 مليون سنتيم سعر تذكرة رحلات العمرة

يشتكي الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار من النقص في تذاكر الرحلات الجوية. الرابطة بين الجزائر ومطارات السعودية لفائدة الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وحسب اتحاد وكالات السياحة، فإنه حتى وإن توفرت تذاكر الرحلات، فإنها ستكون بأسعار مبالغ فيها تعرضها شركات طيران أجنبية. على غرار التركية أو المصرية، وتصل أحيانا إلى 15مليون سنتيم.

واشتكى مولود يوبي، بصفته رئيسا للإتحاد اليوم الاثنين في اتصال مع “النهار أونلاين”. من النقص الحاد في تذاكر رحلات شركة الجوية الجزائرية لفائدة الراغبين في أداء مناسك العمرة خاصة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب نفس المتحدث، فإن هذا العجز جعل شركتي التركية والمصرية للطيران تسيطران على السوق الجزائرية عبر رحلات غير مباشرة وبأسعار مرتفعة تتراوح –حسبه- بين 13 و15 مليون سنتيم.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث “لدينا طلبات كثيرة من الزبائن من أجل الحصول على تذاكر رحلات العمرة، لكن العرض المقدم من قبل الجوية الجزائرية لا يلبي الاحتياجات”.

وأضاف المصدر أن التسعيرة المعتمدة من قبل الشريك الجزائري لا تتعدى 11 مليون سنتيم.