«15 يومـا فقط لأداء مناسـك الـحج»

الشركة قدّمت طلبا من أجل المشاركة في نقل الحجاج .. ممثل طيران «ناس»:

بإمكان الحاج اختيار تاريخ الرحلة الذي يناسبه

الشركة ستبيع تذاكر بمدة الرحلة التي يريدها الحاج

طلبت الشركة السعودية للطيران «ناس» إشراكها في عملية نقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة هذا الموسم، مشيرة إلى استعدادها لتنظيم رحلات بـ15 يوما فقط بدل شهر كامل، وذلك أن الحاج سيكون في إمكانه اختيار الرحلات التي تناسبه والمدة الزمنية التي يرغب في قضائها بالمملكة العربية السعودية.

كشف المدير العام لوكالة السياحة والأسفار «نوميديا ترافل» والممثل الحصري لشركة طيران «ناس» بالجزائر، نذير مصطفى بلحاج، في اتصال مع «النهار»، عن تقديمه طلبا للجهات المختصة بالموافقة على تنظيمهم لرحلات الحج المقبل برفقة الخطوط الجوية الجزائرية والطيران المدني السعودي، مشيرا إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية هي صاحبة القرار في هذا الشأن وأنهم ينتظرون الموافقة على طلبهم.

وقال نذير بلحاج إن شركة طيران» ناس» أبدت رغبتها في المشاركة في عملية نقل الحجاج بداية من هذا الموسم، مؤكدا بأنه سيتم ضمان رحلات في أقل مدة زمنية ممكنة للحجاج الراغبين في أداء المناسك والعودة مباشرة من دون إتمام شهر كامل، كما جرت عليه العادة، حيث سيكون في إمكان الحاج اختيار التاريخ الذي يناسبه.

وأضاف بلحاج بأن الشركة تنتظر موافقة الجهات المعنية على طلبهم لمباشرة التحضيرات، أين سيتم الالتزام بالبرنامج الذي ستحدده الجوية الجزائرية وشركة الطيران المدني السعودي، اللتان تمتلكان الحصرية في نقل الحجاج الجزائريين وكذا الحصة التي ستمنح لهم خلال هذا الموسم.

ويلزم برنامج الرحلات الذي تعده شركة الطيران المدني السعودي الحجاج بالمكوث مدة شهر كامل في البقاع المقدسة، بالنظر إلى الضغط الذي يشهده مطارا جدة والمدينة المنورة الدوليان خلال هذه الفترة، حيث يتعذر مضاعفة عدد الرحلات بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية وكذا السعودية لتخفيض المدة الزمنية المحددة بشهر على الأقل.

من جهة أخرى، سيكون بإمكان شركة «طيران ناس» في حال الموافقة على منحها كوطة خلال هذا الموسم، تنظيم رحلات لا تتجاوز مدتها الزمنية 15 يوما، خاصة وأن لها رحلتين في الأسبوع من العاصمة، وسيتم توسيعها قريبا إلى رحلة كل يوم، فضلا عن رحلات أسبوعية أو نصف شهرية من باقي المطارات الأخرى المعتمدة للحج والعمرة.