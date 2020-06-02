150 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا.. وهذه الدول الأكثر تضررا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أزيد من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالقارة الإفريقية.

بينما تجاوز عدد ضحايا الفيروس التاجي في القارة السمراء، الـ 4.2 ألف شخص.

وحسب المنظمة، تحصي إفريقيا 150610 إصابة بالوباء في إفريقيا منذ بداية انتشاره، وتوفي ما لا يقل عن 4281 شخصا، فيما تماثل أكثر من 63 ألفا للشفاء.

وتُسجل جمهورية جنوب إفريقيا، أكبر عدد من الإصابات بالفيروس بـ34357 حالة، ومصر بـ24985 حالة.

بينما تم تسجيل أكبر عدد من ضحايا الفيروس التاجي، في مصربـ959 وفاة، وجنوب إفريقيا بـ705 وفاة، والجزائر بـ 661 وفاة.