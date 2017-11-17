150 أورو للحصول على وثائق تونسية “مدرحة”

أوقفت مصالح أمن العاصمة، نصّاب على مستوى محطّة النّقل البريّة بالخروبة، إحترف تزوير الوثائق الرّسمية التونسية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

ومكّنت العملية من حجز 3 أختام رسمية، وأوراق رسمية صادرة من دولتين أجنبيتين، إضافة إلى مبالغ مالية.

تمثلت في 10 ألاف دج ، 500 أورو، و200 دينار تونسي.

وحسب بيان لمصالح أمن الجزائر، فإن الإطاحة بالمشتبه به، كان خلال عملية تفتيش روتينية بمحطة المسافرين المذكورة.

أسفرت بعد تفتيش محفظته اليدوية عن ضبط أختام رسمية تخص دائرة إدارية بولاية داخلية ،وشهادات الحالة المدنية على بياض لدولة أجنبية.

وأخرى صادرة من دولة مجاورة مهيأة للتزوير، اعترف أنها مستنسخة بتونس بغرض تزوير الوثائق لضحاياه من ابناء حيّه.

مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500دج إلى 150 أورو وهذا حسب الوثيقة المطلوبة.

وعثر بمنزل الموقوف إثر عملية تفتيش على شهادة عذم الزواج، شهادة الحالة الشخصية،شهادة الحياة، وشهادة ميلاد

واستكمالا للتحقيق اعترف شقيق المشتبه فيه أن الأخير استعمال جواز سفره للتنقل به إلى خارج الوطن.