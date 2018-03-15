150 إمام جزائري لصلاة التراويح بأوروبا 100 منهم بفرنسا

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، اليوم بالعاصمة، أنه سيتم إرسال 150 إماما إلى أوروبا.

منهم 100 إلى فرنسا لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان.

وصرح عيسى عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب.

ان الائمة من بين أفضل الأئمة الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى الخارج لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان.

وأوضح أن فرنسا ستستفيد من أكبر عدد من الأئمة نظرا للكثافة الكبيرة للجالية الجزائرية هناك.

كما سيتم توزيع 50 إمام آخر على بلدان أخرى على غرار ألمانيا و إيطاليا و إنجلترا و بلجيكا و كندا.

ودعا عيسى الأئمة الذين تم اختيارهم على أساس التحكم في قواعد تلاوة القرآن وكفاءات نشر الخطاب الديني المعتدل و الواضح.

إلى أن يكونوا سفراء السلم وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام في العالم.

وكشف الوزير أن الطرف الفرنسي طالب بقافلات ثقافية، ستجوب مختلف بلديات فرنسا لتنظيم ندوات حول الاسلام المعتدل والعادل.