1603 مليارات دينار قيمة الصفقات المضمونة في 2024

افادة صندوق ضمان الصفقات العمومية، اليوم بلغت أن قيمة الصفقات المضمونة عام 2024، بلغت 1603 مليارات دينار.

ووفقا لذات الصندوق شملت الصفقات جميع القطاعات، مع تركيز خاص على المشاريع الاستراتيجية في مجالات السكك الحديدية، أشغال الطرق، الأشغال البحرية والري.

وأشار الصندوق انه من بين أهم المشاريع التي تمّ ضمانها مشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف – غارا جبيلات. وكذا انجاز خط السكة الحديدية المنجمية عنابة – بوشقوف – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة.

وفي السياق ذاته نجد ايضا إنجاز مقطع بطول 575 كيلومتراً من خط السكة الحديدية المنجمي بشار – تندوف (غارا جبيلات).

وأشار البيان إلى أنّ “نشاط صندوق ضمان الصفقات العمومية يشهد توسعاً حقيقياً، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحديث والتحول، وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع.

كما يراهن الصندوق على تحسين مستوى الخدمة المقدّمة وتجسيد المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير التمويل الإسلامي، تعزيز التواجد الجغرافي، والتحول الرقمي.

ويعتزم الصندوق اطلاق أعمال مقارنة مرجعية على المستويين الوطني والدولي، من خلال لقاءات مع مؤسسات نظيرة لدراسة تنظيمها ونماذج أعمالها والتقنيات والأدوات التي تعتمدها.