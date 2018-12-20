17 جريحا في حادث انقلاب حافلة بأدرار

الحادث وقع بقصر القرارة حوالي 20كلم، شمال عاصمة الولاية أدرار.
عثرت، مصالح الأمن، ليلة البارحة، على 4 تلاميذ من بين الخمسة الذين اختفوا في ولاية تيارت.
وفي ذات السياق، هرب تلميذين من بين الأربعة، الذين تم…
يخلّف تخطي حدود الشريعة الإسلامية، خاصة ما تعلق بتنظيم العلاقات العائلية وحرمتها، عواقب وخيمة، وهو حال القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء…
تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أفراد متورطين في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، مع حجز أكثر…
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