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17 جريحا في حادث انقلاب حافلة بأدرار

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17 جريحا في حادث انقلاب حافلة بأدرار
بقلم ليامين بلعلمي

خلف حادث انقلاب حافلة، من نوع “هيقر”، تعمل على خط بسكرة –أدرار، اليوم الخميس، 17 جريحا، كحصيلة أولية.

الحادث وقع بقصر القرارة حوالي 20كلم، شمال عاصمة الولاية أدرار.


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