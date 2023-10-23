17 شاحنة مساعدات تدخل غزة منها من تحمل الوقود

عبرت 17 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، فيما دخلت اليوم الاثنين أولى الشاحنات المحملة بالوقود، وفق ما أكد مسؤول في معبر رفح.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، أكد مسؤول في معبر رفح، دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

هذا وعبرت 17 شاحنة مساعدات الأحد من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر. ودخلت قافلة أولى من 20 شاحنة الى القطاع السبت.

وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب. وإن 100 شاحنة لا بد أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.