17 ولاية لم تسجل بها أي حالة وتراجع في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة شخصين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 108912 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2911 حالة وفاة.

بينما تماثلت 178 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 74.508 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

في حين سجلت 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.