170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى غزة

أكدت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، أن هناك 170 شاحنة تحمل مساعدات انسانية أمام مغبر رفح البري، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة في أي وقت.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح البرى، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فى أى وقت، لافتا إلى أن حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح البرى استعدادا لإدخال المساعدات.

وتتأهب الشاحنات لدخول معبر رفح في اتجاه قطاع غزة -حسب قناة القاهرة الإخبارية-، كما أكدت على تواجد إعلامي إقليمي ودولي كبير في رفح لمتابعة جهود الإغاثة.