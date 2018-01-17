1774 مريض توافدوا على الإستعجالات بمستشفى وهران خلال ديسمبر

سجّلت مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بوهران خلال ديسمبر الفارط، 1774 حالة توافدت على المصلحة، منها 185 ضحية لحوادث مرور.

الحوادث التي تمّ تسجيلها في مختلف مناطق وهران، حيث تعرضو لجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، أخضع بعضهم لعمليات جراحية.

ومن بين الحالات الّتي سجلت أيضا 16 شخصا حاولوا الإنتحار بمواد كاشطة. بالإضافة إلى 30 شخص تعرضوا لتسممات بسبب تناولهم لجرعات زائدة من الأدوية.

وكذا 68 ضحية مصابين بجروح ناجمة عن السلاح الأبيض.

هذا وتم تسجيل أيضا 15 ضحية لانهيارات المنازل الهشة نتيجة الأمطار الأخيرة.

كما يضاف إلى ذلك 1465 حالة سجلت لتسممات غذائية، وأمراض أخرى على غرار الزائدة الدودية وغيرها من الأمراض.

وسجّلت مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية إستقرارا في عدد الحالات التي توافدت عليها مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

حيث سجّلت فيه 1779 مريض مقابل 1774 مريض في شهر ديسمبر.

كما سجّلت المصلحة في شهر أكتوبر المنصرم 1516 مريض تم استقباله على مستوى المصلحة.