18 شهراً حبساً منها 9 نافذة لرب أسرة اعتدى على شرطيين بالمطار

سلّطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة 18 شهراً حبساً منها 9 أشهر نافذة، في حق رب أسرة المسمى ” م.اسماعيل” 24، سنة. لمتابعته بجنحتي إهانة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية. وهي القضية التي تأسس فيها الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا فيها.

وفي تفاصيل القضية، فإن المتهم الموقوف “م.اسماعبل” بتاريخ 5 أكتوبر الجاري. في أعقاب اعتداء ارتكبه في حق شرطيين، كل من المسمى “ش. حمود “،”ع. بلال” العاملين بمطار هواري بومدين.

وعن أسباب المشاجرة، فإن المتهم بيوم الوقائع رافق زوجته إلى المطار بمناسبة أداء مناسك العمرة. وخلالها خضع للتفتيش الجسدي من طرف شرطي المطار، فوقعت مناوشات كلامية. جعلت الشرطي يقوم بصفع المتهم على مستوى الوجه، الأمر الذي اغتاظ منه الأخير فقام بالتهجم على عون الشرطة المدعو ” ش.حمود”. قبل أن يتدخل زميله الشرطي الضحية الثانية ” ع.بلا”ل. الذي تعرض لاعتداء هو الآخر من طرف المتهم عن طريق “نطح” على مستوى الرأس.

وفي الجلسة، اعترف المتهم جزئياً بالوقائع، حيث صرّح بأن سبب مشاجرته مع الشرطي الأول هو استياؤه لدفع زوجته بالقوة، وعند مشاهدته ساقطة أرضا فقد أعصابه، فوقعت مشادات لسانية حادة ناكرا اعتداؤه عليهما كما ورد في محاضر الضبطية.