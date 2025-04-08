18.5 مليون أورو رواتب شهرية للكاتب الخاص لمحمد السادس

ينشر موقع النهار أونلاين، معطيات سرية، مزلزلة وصادمة للمغاربة، تخص أفرادا من حاشية محمد السادس، وتظهر كيف يتم هدر الملايين من أموال المغاربة بعيدا عن أي حساب أو رقابة.

وبحسب وثائق سرية سربتها مجموعة هاكرز جزائرية، تطلق على نفسها اسم “جبروت”، فإن المعطيات السرية تخص بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي.

وكانت مجموعة الهاكرز “جبروت” قد أعلنت في وقت سابق تمكنها من اختراق حسابات وبيانات وزارة العمل المغربية، منها معطيات تخص صندوق التأمينات الاجتماعية.

وقالت مجموعة “جبروت” إن الاختراق جاء ردا على تعطيل حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة “إكس” (تويتر سابقا).

وتظهر بعض الوثائق السرية المسربة من بيانات صندوق الضمان الاجتماعي المغربي، الأجر الذي يتقاضاه الكاتب الخاص للملك المغربي المدعو محمد منير الماجيدي.

وتكشف تلك الوثائق السرية التي تنشرها “النهار أونلاين”، أن الماجيدي يتقاضى ما يعادل 120 ألف أورو شهريا، وهو مبلغ ضخم يعادل بالعملة المغربية 1.3 مليون درهم.

وبحسب الوثائق نفسها، فإن الماجيدي يتقاضى هذا المبلغ منذ العام 2003، ليصل إجمالي ما تقاضاه من راتب كل شهر، إلى 18.5 مليون أورو، أي ما يعادل 185 مليون درهم مغربي.

ويكفي هذا المبلغ الضخم جدا، لتسديد أجور آلاف المغاربة وإيواء وإطعام عائلاتهم، لفترات طويلة من الزمن.

ومن شأن هذه المعطيات والحقائق الصادمة أن تكشف للمغاربة الذي يئنّون تحت وطأة غلاء المعيشة والفقر والحاجة، حجم الفساد المالي والأخلاقي المستشري وسط حاشية الملك محمد السادس.