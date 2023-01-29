180 طن مساعدات متوجهة إلى كوبا

شرع الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأحد، في عملية شحن 180 طن من المساعدات الغذائية المختلفة، المتوجهة إلى كوبا. كما تمت العملية تحت إشراف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام.

في حين، تأتي هذه المساعدات بعد الأضرار التي لحقت بالشعب الكوبي جراء الكوارث الطبيعية التي مست البلاد. وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبد المجيد تبون.

كما تهدف العملية، إلى تجديد الروابط الأخوية بين الجزائر وكوبا. التي طالما وقفت بجانب الثورة التحريرية ودعمت مواقف الجزائر منذ الاستقلال.