19 ألف مليار لدعم السكنات الريفية وسكنات “عدل”

سيستفيد برنامج السكن من دعم حكومي قدرت قيمته بـ 191.16 مليار دينار منها 40 مليار دينار للبرنامج الجديد.

وبأكثر تفاصيل قد تم منح 185 ألف مساعدة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، 40 ألف مسكن ريفي، فيما تم تخصيص غلافا ماليا يقدر بـ151.16 مليار دينار للبرنامج الجاري انجازه من خلال منح 470 ألف مساعدة للسكن الريفي، 190.182 للتجزئات الاجتماعية و240 ألف للبيع بالإيجار.

..و2000 مليار لتسوية ديون “كناص”

إلى ذلك، فقد كشفت الحكومة عن تسوية الديون المستحقة لدى هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان النفقات على عاتق الدولة بمبلغ إجمالي يقدر 20 مليار دينار لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا تخصيص 17.02 مليار دينار بعنوان المنحة المدرسية الخاصة لفائدة 3.4 مليون تلميذ معوز “5 ألاف دينار”.