19 متهما في قضية تخريب مقر حزب “الافلان” أمام المحكمة غدا

من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، ظهيرة يوم غد الاربعاء، 19 متهما. وهذا في قضية تخريب مقر حزب الأفلان الكائن مقره بحيدرة.

كما سبق للمحكمة أن أجلت القضية مرتين متتاليتين كانت آخرها الأسبوع الفارط بسبب غياب رئيس حزب الأفلان أبو الفضل بعجي. ويتواجد من ضمن المتهمين الـ19، المتهم الموقوف “ي.محمد” امين محافظة البليدة سابقا ونائب برلماني سابق. والذي يعد حاليا عضو باللجنة المركزية لحزب الافلان، الذي تم ايداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بذات المحكمة.

في حين سيمثل أمام ذات الهيئة القضائية 11 متهما الذين استفادوا تحت الرقابة القضائية و7 متهمين آخرين. سبق وأن استفادوا من الإفراج المؤقت، يتقدمهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار المدعو “بن صغير شقيق”.

طالع أيضا:

ونسب للمتهمين المذكورين تهما تتعلق بجنحة اقتحام مقر الحزب بالقوة، عن طريق الكسر والتحطيم. كما جاء تقديم الأطراف المتهمة أمام الجهات القضائية، في أعقاب تعرض مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة للتخريب والتحطيم. خلال شهر سبتمبر المنصرم، من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، للمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي. بعد أن رفض الأخير استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.

لتعرف القضية بعدها تصعيدا عقب نشوب تجاذبات بين بعجي ومعارضيه حول شرعية قيادته للحزب.