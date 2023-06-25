19 ميدالية.. الحصيلة الأولية للجزائر في الأولمبياد الخاص برلين 2023

بصمت العناصر الوطنية، على نتائج مميزة بعد مرور 5 أيام من انطلاق مغامرتها في “الأولمبياد” الخاص برلين 2023.

وفي مستهل المنافسة تمكن المنتخب الوطني، يوم الثلاثاء الفارط 20 جوان الجاري، من حصد 3 ميداليات، منها فضية وبرونزية في رياضة البوتشينا، وفضية في ألعاب القوى، اختصاص 200 متر.

وفي اليوم الموالي كانت الحصيلة، 5 ميداليات، منها فضية وبرونزيتان في رفع الأثقال، باسم الرباعة حوري نريمان، إلى جانب برونزية في كرة الريشة (زوجي) وبرونزية في السباحة اختصاص سباحة حرة 25 متر تتابع.

أما يوم الخميس 22 جوان الجاري، فاكتفت الجزائر، بميدالية واحدة فقط، تمثلت في فضية السباجة مجاني نور الهدى، في اختصاص 50 متر على الظهر.

والجمعة 23 جوان، حصدت العناصر الوطنية 3 ميداليات، منها اثنتان في ألعاب القوى بفضية في القفز الطويل وأخرى برونزية، إلى جانب فضية في سباحة 50 متر حرة.

بينما حمل اليوم الخامس، أمس السبت، أكبر حصيلة منذ انطلاق مغامرة العناصر الوطنية في دورة برلين 2023 للأولمبياد الخاص، بحصد 7 ميداليات، منها 4 للرباع العريبي خالد بواقع 3 فضيات وبرونزية، وبرونزية لتوتي هيبة في السباحة، وبرونزية لبوزاد حسين في الدراجات، وأخرى ليونس خوجة شيرين في كرة الريشة.