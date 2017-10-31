190 ألف وحدة سكنيّة و80 ألف إعانة للسكن الريفي في 2018

كشف وزير السّكن عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء، عن إنجاز برامج سكنية بصيغ مختلفة تتمثل في 190 ألف وحدة سكنية.

إضافة إلى 80 ألف إعانة للسّكن الريفي. وهذا خلال سنة 2018

وقال الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة قانون المالية التكميلي.

عن البرنامج الجديد المسجل بعنوان ميزانية 2018 والذي يضم انجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع عن طريق الإيجار (عدل).

بالإضافة إلى 70 ألف سكن بصيغة التّرقوي المدعّم وتقديم 80 ألف إعانة جديدة في إطار السكن الريفي.

و 168 منشئة في إطار التجهيزات العمومية.