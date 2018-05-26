2 مليون طالب سيلتحقون بالجامعات الموسم المقبل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن التحاق 2 مليون طالب بالجامعات عبر مختلف ولايات الوطن الموسم القادم.

الطاهر حجار وخلال أشغال الندوة الدولية حول مسار بولونيا، والتي تُنظم على مدار يومين بباريس.

بحضور وزراء التعليم العالي للدول الأوروبية الـ48 بمشاركة 30 بلدا غير عضو.

قال إن الجزائر انتقلت من 3 طلبة لكل 10000 نسمة إلى حوالي 400 طالب لكل 10000 نسمة خلال2018/2017″.

مشيرا إلى أن هذا التعداد سيرتفع بشكل “معتبر” ليصل إلى 2 مليون خلال 2020/2019 و3.5 مليون في آفاق 2030″.

وكان الوزير عرض يوم أمس الجمعة بباريس الإنجازات الجزائرية العديدة في مجال التعليم العالي، مبرزا الدور”الأساسي”لهذا القطاع في إدماج الشباب.