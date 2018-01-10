2 مليون هتكار أراضي فلاحية غير مستغلة

أخبار الجزائر
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2 مليون هتكار أراضي فلاحية غير مستغلة
بقلم محمد برمكي

منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 20 ألف عقد امتياز، تدخل في إطار إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011

وأضاف عبد القادر بوعزقي، في البرلمان، أن الخلية المكلفة بمتابعة استرجاع الأراضي الفلاحية الغير المستغلة تباشر عملها بانتظام.

كما أشار خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015،

أنّ الوزارة تحصي حتى اليوم، 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، أي ما يعادل 33 بالمائة

من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية والمقدرة بـ8 ملايين هكتار.

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