20 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.
وحسب ما أفادت به وكالة الانباء الفلسطينية، فقد قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات مشددة، من طرق الاحتلال الصهيوني.
حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.
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أكثر من 200 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى
كما أدى أكثر من 200 ألف مصل فلسطيني، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.
ودعا الشيخ محمد سليم خطيب المسجد الأقصى، إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد. وذلك لصد المخططات المشبوهة والخطيرة التي يسعى الإحتلال إلى فرضها. مؤكدا على أن المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن للشعب الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه أو المساس بحرمته وقدسيته”.
وكان المسجد الأقصى قد شهد خلال شهر رمضان مواجهات عنيفة إثر تهديدات جماعات صهيونية باقتحام المسجد .
وتصدى مئات الشبّان الفلسطينيين للمستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بالقوّة. بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. التي قمعت الشبان واعتدت عليهم بالضرب والرّصاص والقنابل الغازية والصوتية. ما أدى لتسجيل مئات الإصابات واعتقال المئات أيضا.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرين محررين من بلدة /حزما/ شمال شرق القدس. كما ذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين. بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وسط اندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يتم التبليغ عن إصابات.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت الليلة الماضية أيضا قرية “مردا” شمال سلفيت شمال الضفة الغربية. أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع خاصة بين الأطفال.
وتشن قوات الاحتلال حملة إعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.