20 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.

وحسب ما أفادت به وكالة الانباء الفلسطينية، فقد قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات مشددة، من طرق الاحتلال الصهيوني.

حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.

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