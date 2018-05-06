20 جريحا وحجز 500 وحدة شماريخ خلال احتفالات بصعود اتحاد عنابة

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20 جريحا وحجز 500 وحدة شماريخ خلال احتفالات بصعود اتحاد عنابة
بقلم طه بن سيدهم

 تدخلت، مساء أول أمس، وحدات الحماية المدنية بعنابة لإسعاف ما يقارب عشرين شخصا أصيبوا خلال الاحتفالات غير المسبوقة بتحقيق فريق إتحاد عنابة الصعود للقسم المحترف الثاني،

وهي الاحتفالات التي شهدها ملعب التاسع عشر ماي بحضور أكثر من ثمانين ألف مناصر، حيث تعرض الضحايا لحروق مختلفة في أنحاء مختلفة من الجسم، فيما أصيب شخصان بكسور على مستوى الأرجل.

وقد عرفت المقابلة تعزيزات أمنية مكثفة، حيث تمكنت عناصر الشرطة من حجز أزيد من 500 وحدة من الشماريخ والألعاب النارية، خلال عملية مراقبة وتفتيش الأنصار بمداخل الملعب.

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