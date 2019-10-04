20 سؤال في التاريخ من بين 200 سؤال للحصول على الجنسية الكورية

وأنت تجوب أروقة شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول، تصادفك مناظر توحي عن تواجد نسبة معتبرة من الأجانب المقيمن أو الزائريين للبلد.

فهنا نمط عيش الكوريين الجنوبيين لا يختلف كثيرا عن نمط عيش الأمركيين خاصة، ويعود ذلك للتعامل الكبير وربط البلدين بعلاقات إقتصادية متعددة.

وحتى استقرار عدة شركات متعددة الجنسيات هنا في كوريا. فماذا عن الجالية العربية المتواجدة هنا بسيول؟

تواجد دليلة سياحية معنا، في هذه الزيارة، ساعدنا كثيرا في التعرف وإكتشاق خبايا و أسرار نمط عيش الجالية العربية بكوريا الجنوبية.

البرنامج الذي كان مخصص لنا، ألزم الكوريين الجنوبيين لتوفير الأكل الحلال لنا إقتداءا بتقاليدنا الإسلامية.

هنا كانت الفرصة بالإحتكاك مباشرة مع عرب قدموا من مختلف بلدان العالم.

إلتقيا صدفة بمحمد ياسر، أربيعني قدم من الدولة الشقيقة فلسطين، صاحب مطعم “فلافل هاوس” ، يقدم كل أنواع المؤكولات حلال، يتعامل خاصة مع العرب الزائريين و المقيمين بسيول.

يروي لنا ياسر محمد عن تفاصيل لم تكن لدينا أي معلومة عنها، ويقول أنه متواجد بسيول منذ أزيد من تسع سنوات.

إستطاع غوض غمار الإستثمار والتجارة، فكون له مطعما خاصا به.

يرى ياسر أن كوريا الجنوبية بلد سلام وأمان فيه الكثير من فرص البزنس كما سماها، عكس الدول الأسيوية الأخرى.

وعن الجالية العربية المقيمة بسيول، يقول ياسر أن النسبة تتزايد كل سنة، فالإهتمام العربي بتطور النشاط البزنسي بسيول شجع الكثير للتفكير في الإستقرار هنا.

قبل تسع سنوات كان الإستثمار والتجارة أكثر سهولة من السنوات الأخيرة، فالحكومة الكورية الجنوبية غيرت إستراتجيتها وأصبحت تفرض المزيد من الشروط في كل المجالات.

هذه هي شروط التحصل عن الجنسية الكورية الجنوبية

ياسر محمد، متزوج و أب لطفلين، آدم ووليد، لم تنفعه إقامته بكوريا الجنوبية لمدة 9 سنوات ولا تزوجه من كورية من التحصل على الجنسية الكورية.

يروي لنا ياسر ويقول أن أهم شرط في قانون الهجرة في كوريا الجنوبية هو تعلم وتحدث اللغة الكورية لكن هذا لن يكف لحل مشكل الجنسية.

فالهيئة المكلفة بالهجرة لكوريا الجنوبية، تخصص إمتحان خاص لكل طالب للإقامة.

يرتكز الإمتحان الشفهي على أزيد من 200 سؤال خاص بكل المجالات وحتى معلومات خاصة بطالب الجنسية.

لكن الأصعب في كل هذا، تخصيص 20سؤال للجانب التاريخي لكوريا الجنوبية.

يضيف ياسر، تتمحور الأسئلة حول إسم الملك الأول لكوريا الجنوبية مثلا، أو إسم مخترع رموز اللغة الكورية أو حتى عدد الحروف في اللغة الكورية، ناهيك عن أسماء شهداء الحروب بكل تفاصيلها.

ياسر لم يسعفه الحظ في الحصول على الجنسية بكوريا الجنوبية لهذا السبب، لكنه تحصل على الإقامة فيما، أو ما يسمى Greene carte.

الشعب الكوري شعب مخلص للعمل

إعترف ياسر طيلة حديثنا معه پإخلاص شعب كوريا الجنوبية للعمل.

هنا الكوريين لا يفرقون بين غربي أو عربي أو أسيوي..مفهومهم الوحيد لاختلاف الأجناس هو تقييمهم للعمل.

الشعب الكوري ولد وفي دمه، تقديس العمل، فلربما هو سر نجاح كوريا الجنوبية، وتصدرها للقوى الإقتصادية العالمية، يؤكد محمد ياسر.