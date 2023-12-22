20 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا لقطاع غزة

ارسلت روسيا نحو 20 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة إلى مصر.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) فقد شملت المساعدات الروسية إلى غزة الغذاء والدواء والملابس وغيرها من المواد.

وفي إتصال هاتفي اليوم تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمواصلة إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية.

من جهته ثمن ابو مازن مواقف الدعم السياسي الذي تقدمه روسيا في المحافل الدولية كافة، وما تقدمه من مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وعلى إقرار إرسال مستشفى ميداني روسي.

وجدد ابو مازن التأكيد على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنع التهجير.