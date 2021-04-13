200 ألف عامل مهني ومن الأسلاك المشتركة بقطاع التربية في إضراب يومي 25 و26 أفريل

يرفعون جملة مطالب منها رفع الأجور والترسيم وصبّ المخلّفات المالية

من المقرر أن يدخل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في إضراب وطني يومي 25 و 26 أفريل 2021، يكون متبوعا بوقفة احتجاجية يوم 26 أفريل على الساعة العاشرة صباحا أمام مقرات مديريات التربية عبر ولايات الوطن، وذلك بتأطير من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وترفع النقابة خلال إضرابها لائحة مطالب،

تأتي في مقدمتها الرفع الفوري من أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، إلى جانب إلغاء المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء مظالم المادة: ٢٢ / ١٩ التي تحثّ على العمل بالنظام التعاقدي.

مع تفعيل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبريين وبأثر رجعي، بعدما تم إدماجهم في السلك التربوي منذ سنة 2012.

هذا وتنتقد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المجتمعة في جمعية استثنائية يوم 11 أفريل 2021 بالمقر الجهوي لولايات الغرب، اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة الوصية، والتي همشت الفئتين اللتين تمثلهما النقابة من تدخل بعض الأطراف.

ويأتي قرار الإضراب حسب بيان النقابة بعد استنفادها كل الطرق القانونية المشروعة بخصوص قضية المخلفات المالية الخاصة بفئة المخبريين الذين تم إدماجهم في المرسوم التنفيذي ٢٤٠ / ١٢ وقضية المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وقضية دوام المادة ٢٢ / ١٩ من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي الذي لا يضمن الحقوق لهذين الفئتين.

جدير بالإشارة، إلى أن عدد عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، يبلغ 200 ألف، منهم 170 ألف مثبت و 30 ألف متعاقدون يتقاضون كأدنى أجر 17 ألف دينار جزائري.