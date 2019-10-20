200 ألف مليار لدعم السكر والزيت والحليب خلال سنة 2020

قيمة التحويلات الاجتماعية تسجل انخفاضا بنسبة 1.2 من المئة

ستعرف قيمة التحويلات الاجتماعية، خلال السنة القادمة، انخفاضا بنسبة 1.2 من المئة مقارنة بالسنة الجارية.

أي بأزيد من ألفين وثلاثمئة مليار سنتيم، من أصل غلاف إجمالي يقدر بمئتي ألف مليار سنتيم.

وتخصص التحويلات الاجتماعية التي ترصد الحكومة كل سنة بعنوان سنتها المالية، التي تفتتح في الفاتح

جانفي من كل سنة لدعم الأسر والسكن، حيث يكلف حجم التمويل لأسعار السلع الأساسية «الحبوب والحليب

والسكر وزيت المائدة» بمبلغ 198.23 مليار دينار، أي بما يعادل عشرون ألف مليار سنتيم، وهو ما يمثل 44.4 من

المئة من إجمالي الدعم الموجه للأسر و11 من المئة من إجمالي دعم التحويلات الاجتماعية.

وسيصل دعم الدولة لقطاع التعليم إلى 124.52 مليار دينار بنسبة 27.9 من المئة، فيما يصل دعم السكن إلى

360.17 مليار دينار بانخفاض حددت نسبته بـ9.3 من المئة، أما قطاع الصحة فسيدعم بـ338.26 مليار دينار أي بزيادة قدرها 0.4 من المئة.

..وألفين و600 مليار ستصرف على المطاعم المدرسية

رصدت الحكومة غلافا ماليا فاق ألفين وستمئة مليار سنتيم، من أجل ضخه في صندوق التضامن للجماعات

المحلية، وصرفها على المطاعم المدرسية التي ستحول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم منذ 2018.

ومن جملة التدخلات الأخرى المالية للدولة بعنوان سنة 2020، تلك المتعلقة بالديوان المهني للحليب ONIL،

والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 24.44 من المئة، مقارنة بالسنة الحالية، لتنتقل من 41.65 مليار دينار إلى 31.47

مليار دينار، نتيجة عدم تجديد التدبير الاستثنائي في الفترة الممتدة بين أفريل 2018 وأفريل 2019، ناهيك عن

مساهمتها في المخصصات الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري EPIC، بتخفيض المبلغ

من 113.12 مليار دينار في 2019 إلى 86.53 مليار دينار في 2020.