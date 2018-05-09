200 منحة للطلبة الموريتانيين في الجزائر في مختلف التخصصات

منحت الجزائر للدولة الموريتانية 200 منحة بالنسبة للطلبة في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيات والتخصصات التطبيقية وباقي العلوم الإنسانية.

في حين ستمنح موريتانيا من جهتها 50 منحة في علوم البحار والعلوم الإنسانية بالنسبة للطلبة الجزائريين.

تم توقيع الإتفاقية بين الجزائر و موريتانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعة الجزائرية والجامعة الموريتانية.

يهدف البرنامج إلى قيام الجامعات الجزائرية والموريتانية بإبرام إتفاقية توأمة لتمكين الأساتذة من كلا البلدين للتنقل وحضور الندوات العلمية.

إضافة الى التنقل وإقامة علاقات بين مراكز البحث بين كل من الجمهورية الجزائرية ودولة موريتانيا.

وقع الإتفاقية من الجانب الجزائري الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجانب الموريتاني، سيدي ولد السالم.