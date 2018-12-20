200 ٪ تراجع في حجوزات العمرة هذا الموسم

فيما أرجعت الوكالات السياحية السبب إلى قرعة الحج المبكرة

القنصلية السعودية تؤشر على 1200 جواز سفر في اليوم

شركات طيران تعجز عن ملء مقاعد رحلاتها والعمرة بـ9 ملايين ونصف

تراجع الطلب على العمرة بنسبة 200 من المئة هذا الموسم مقارنةبالموسم الماضي، حيث سجّلت الوكالات السياحية المعتمدة إقبالا محتشما على التسجيلات بخلاف المواسم الماضية.

كما تؤشر القنصلية السعودية على 1000 إلى 1200 جواز سفر فقط في اليوم، بينما لم يكن العدد يقل عن 5 آلاف يوميا في نفس الفترة من السنة الماضية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن تراجع شركة الطيران السعودية «فلاي ناس» عن إطلاق رحلاتها للعمرة هذا الموسم إلى غاية تجاوز هذه الفترة، التي تعرف ركودا كبيرا وعجز أغلب شركات الطيران وقبلها الوكالات السياحية عن ملء حجوزاتها، في حين اضطرت بعض شركات الطيران التي تضمن نقل غير مباشر للبقاع المقدسة إلى تخفيض تذكرتها إلى 6 ملايين ونصف المليون لاستقطاب الزبائن.

وعرفت أسعار العمرة تراجعا بسبب ضعف الإقبال بالرغم من تزامن ذلك والعطلة المدرسية، حيث بلغت 9 ملايين سنتيم و4000 دينار عبر الخطوط الجوية غير المباشرة، في حين تصل إلى 11 مليونا ونصف المليون عبر الجوية الجزائرية والطيران المدني السعودي، الذي حدد أسعار رحلاته بـ9 ملايين سنتيم.

وقالت مصادر «النهار» إن السبب وراء تراجع الإقبال على العمرة، هو قرعة الحج التي نظمت مبكرا هذه السنة، والتي جعلت كثيرا من الجزائريين ينتظرون نتائجها قبل التسجيل لأداء المناسك، كما أن أغلب الذين لم يفوزوا في القرعة سيفضلون الذهاب للعمرة خلال شهر شعبان ورمضان، زيادة على احتفالات رأس السنة الميلادية، التي أكدت ذات المصادر بأنها استحوذت على كل الحجوزات، فلا تجد مكانا شاغرا لدى الوكالات أو على مستوى الفنادق وشركات الطائرات.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة، بأن عدد المعتمرين الذين زاروا البقاع المقدسة حتى هذه اللحضة لم يتجاوز 50 ألف معتمر، في حين بلغ العدد خلال الموسم الماضي في نفس الفترة 150 ألف معتمر.

مما يؤكد بأن التراجع كبير جدا ويتجاوز الـ200 من المئة، جعلت جل الوكالات السياحية تعاني لأجل ملء طائراتها التي قامت بحجزها، في وقت توقعت ذات المصادر أن يكون الإقبال خلال شهري شعبان ورمضان أكبر من المواسم الفارطة بكثير.