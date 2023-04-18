2000 دينار غرامة للراجلين في هذه الحالة

أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. ان عدم إحترام الراجلين لقانون المرور يعتبر مخالفة.

وأوضحت ذات المصالح في منشورها عبر النافذة القانونية للسلامة المرورية ان “كثيرا ما نلاحظ في شوارعنا بعض التصرفات من الراجلين، كعدم استعمالهم للمرات العلوية أوممرات المشاة حتى وإن كانت عن مقربة منهم. إلا أنهم يفضلون قطع الطرقات بصفة عشوائية ودون مراعاة حجم الأخطار التي قد تنجم عن مثل هذه التصرفات. ”

وتابع المنشور أنه من واجب الراجلين إحترام لقانون المرور بإعتبارهم الفئة الهشة في معادلة حوادث المرور التي يكون الراجلين فيها طرف.

ويجب أن يكون بصفة عمودية بالنسبة لمحور الطريق خارج التقاطعات طبقا للمادة 274 من المرسوم التنفيذي 04-381.

وفي حال عدم إحترام هذا المبدأ يعتبر مخالفة طبقا للمادة 66/أ-5 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بـ 2000 دج.