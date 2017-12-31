2017.. سنة تحطم أسطورتي الـBBC والـMSN

شهد عام 2017 نهاية حقبة الثلاثي الهجومي، الذي ميّز قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد بعد ثلاث مواسم شهدت منافسة قوية بين الطرفين.

فلم يعد برشلونة يمتلك ما يعرف بإسم الـ MSN والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، بعد رحيل هذا الأخير للبياسجي.

كما أنّ ريال مدريد فقد ثلاثي الـ BBC وهم كريم بنزيما وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو، بإصابة الويلزي والعقم التهديفي الذي يلازم المهاجم الفرنسي.

للإشارة، فإن عملاق الكرة الإسبانية والعالمية ريال مدريد حقق إنجازات كبيرة في 2017 أبرزها رابطة الأبطال رقم 12 في تاريخ النادي.