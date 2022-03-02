2022 سنة إنتاج علاجات السرطان في الجزائر

كشف مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية الدكتور، بشير علواش، أن سنة 2022 ستكون سنة صناعة إنتاج علاجات السرطان. بفضل مشروع إنجاز 10 وحدات لإنتاج الأدوية الموجهة لعلاج هذا الداء الخطير، ثلاثة منها دخلت حيز الاستغلال.

كما أوضح بشير علواش، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن “هذه الوحدات ستسمح من تقليص فاتورة الاستيراد“. و”تحقيق السيادة الوطنية والأمن الصحي، باعتبار أن هذه الأدوية تعد جد إستراتيجية بما في ذلك مادة الأنسولين الموجهة لمرضى السكري”.

في حين، أضاف أن “ثلاثة أصناف من أصل أربعة من مادة الأنسولين تنتج محليا”. و”هو ما سمح من تغطية الاستهلاك الوطني بنسبة 66 بالمائة بفضل الوحدتين التي تنشط حاليا في هذا المجال”.

لذلك فقد طمأن علواش المواطنين أن “كل الأدوية ستكون متوفرة بما فيها مادة الأنسولين”. وأنه “لأول مرة في الجزائر قام المرصد لليقظة ولتوفير المواد الصيدلانية ووزارة الصناعة الصيدلانية”. “باقتراح تحضير مرسوم تنفيذي يتكفل بكل المشاكل المتعلقة بوفرة الأدوية ولتحديد مسؤولية كل الأطراف”.

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كما أصدر المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة ومنظمة “PhRMA” في الشرق الأوسط وافريقيا تقريراً في اليوم العالمي للسرطان حول حالة رعاية مرضى السرطان في 9 بلدان في الشرق الأوسط وافريقيا من بينها الجزائر.

وأفاد التقرير أن حالات الإصابة بمرض السرطان في المنطقة يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي 2020 و2040. وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الارتفاع وانتشار المرض.

وخلص التقرير إلى أن الكشف المبكر يمثل تحدياً في الجزائر. ويدعو إلى مزيد من الاستثمار في التدريب للتعرف على الأعراض الأولية للمرض.

كما كشف تقرير المعهد السويدي، أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً يمكن أن ترتفع من 410.000 في عام 2020 إلى 720.000 بحلول عام 2040.