 21 ألف طالب شغل حصل على وظيفة منذ مطلع سنة 2017 بوهران  

أخبار الجزائر
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 21 ألف طالب شغل حصل على وظيفة منذ مطلع سنة 2017 بوهران  
بقلم ليليا بن فرحات

 قالت زيتوني سارة المكلفة بتسييرالمديرية الجهوية للتشغيل بوهران، أنه تم تشغيل أزيد من 21 ألف طالب عمل منذ مطلع سنة.

بمختلف الإادارات والمؤسسات الإاقتصادية العمومية والخاصة.

وأضافت أن وكالة التشغيل سجلت خلال نفس الفترة 80 الف طالب عمل على مستوى الولاية مقابل تسجيل أزيد من 28 ألف عرض عمل في مختلف المجالات.

ودعت نفس المسؤولة الشباب، إلى التوجه نحو التكوين على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني في مختلف التخصصات.

كما أشارت أن “قرار توقيف عملية استيراد لمنتجات يحفز الشباب طالبي العمل على المبادرة بإنشاء مؤسساتهم المصغرة لتطويرالمنتوج الوطني.

من جهة أخرى تم تنصيب أيضا 19 شخصا من ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى مؤسسات إقتصادية.

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