21 قتيلا على الأقل وعدة مفقودين في فيضانات “كارثية” بأمريكا

أدت فيضانات “كارثية” ضربت ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مقتل 21 شخصا على الأقل كما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت السلطات المحلية الأمريكية مساء أمس الأحد. وجاءت هذه الفيضانات نتيجة أمطار غزيرة، وصفت بـ”التاريخية” تهاطلت على المنطقة.

وتهاطلت السبت على الولاية أمطارا غزيرة، وصفتها خدمات الأرصاد الجوية المحلية بأنها “تاريخية”، ما تسبب في فيضانات مميتة.

كما تأثرت ثلاث مقاطعات أخرى. وقال البيان إن هناك عمليات تنظيف جارية وإن “العديد من الجسور والطرق في المنطقة المتضررة ما زالت مغلقة”.

ولا يزال هناك عشرات الأشخاص المفقودين وفقا لصحيفة “ذا تينيسيان” المحلية.

وكانت الشرطة قد تحدثت عن فقدان أثر أربعين شخصا، وقال مسؤولون محليون في ويفرلي إن المياه ارتفعت بسرعة كبيرة بحيث لم يكن لدى الناس وقت للاحتماء. وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحافي الأحد عن “تعازيه الحارة”، مشيرا إلى أن الحكومة “مستعدة لتقديم المساعدة”.