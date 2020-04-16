21 مليون أمريكي عاطل عن العمل في 4 أسابيع بسبب كورونا

قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس ، أن طلب المساعدات بسبب البطالة وصل إلى 5.25 مليون في نهاية الأسبوع الفارط.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أنه أكثر من 21 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في الأربعة الأسابيع الأخيرة، حسب موقع الـ”بي بي سي”.

ويتعرض الكثير من سكان الولايات المتحدة لشكل من أشكال الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مما أجبر الشركات على تسريح الموظفين.

وتشير التوقعات أن معدل البطالة في أمريكا قد يصل إلى 20 بالمائة هذا الشهر، خاصة مع تسجيلها لما يقارب 640.000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا.