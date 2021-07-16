21 ولاية تسجل أزيد من 10 حالات إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، في بيان لها، أن 21 ولاية سجلت أزيد من 10 حالات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بهذا الوباء القاتل، فيما 16 ولاية من حالة إلى 9 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 42 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى أن الجزائر قد سجلت اليوم 1197 إصابة جديدة، 15 حالة وفاة، و588 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.