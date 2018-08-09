2127 منصب دكتوراه مفتوح..الامتحان الكتابي في أكتوبر وتصحيح مزدوج لأوراق الإجابة!

النهار تنشر كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث 2018/ 2019

إعداد الأسئلة يوم المسابقة ومباشرة تصحيح الأوراق بعد كل امتحان كتابي

قائمة المترشحين المصادق عليها تتضمن كافة المعلومات

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد المناصب المفتوحة لمسابقة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018 /2019، والتي بلغت أكثر من 2127 منصب موزّعة على مؤسسات التعليم العالي والمتضمنة 49 جامعة و9 مراكز جامعية و12 مدرسة عليها، فيما حدّدت الوزارة شروطا جديدة لضمان شفافية مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث.

أبرقت المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بتعليمة إلى مديري المؤسسات الجامعية تتعلق بكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2018/ 2019.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فيكون الإعلان عن المسابقة محل نشر واسع، شهرا واحدا على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات الكتابية عن طريق الإعلان في جريدة وطنية والموقع الإلكتروني للمؤسسة والملصقات وغيرها من الوسائل.

وتظهر قائمة المترشحين المصادق عليها من طرق لجنة التكوين بالدكتوراه كافة المعلومات المتعلقة بالمترشحين «اللقب، الاسم، المؤسسة الجامعية، نوع الماستر والصنف»، حيث يتم إعلام المؤسسة الجامعية المعنية المترشحين عن طريق استدعاء كتابي وبواسطة البريد الإلكتروني.

وتشير التعليمة إلى أنه يمنح المترشح آجال 7 أيام ابتداء من تاريخ نشر النتائج لتقديم الطعون المحتملة، حيث يتم تقديم الطعون حصريا على الخط، وتفصل لجنة تنظيم المسابقة في الطعون المقدمة في آجال أقصاه 48 ساعة، قبل اجتياز الامتحانات الكتابية.

وبخصوص مرحلة تنظيم الامتحانات الكتابية فتنظم في شهر أكتوبر من السنة الجامعية، على أن تجرى في الفترة المسائية على شكل امتحانين كتابيين يتم التقييم فيها بعلامة من 0 إلى 20 على 20، وتتعلق أساسا بتقييم مستوى المعارف الأساسية لدى المترشح ومدى تحكمه فيها، والتي تحصل عليها خلال تكوينه في الطور الثاني في الشعبة المعنية.

ويشارك كل عضو في لجنة التكوين في الدكتوراه في إعداد 3 مواضيع مع التصحيح النموذجي، ويكون ذلك يوم المسابقة لكل امتحان ويتم وضعه داخل ظرف مغلق ومختوم من طرف رئيس القسم يوم إجراء الامتحانات الكتابية، حيث تتم عملية القرعة لسحب موضوع الامتحان من بين المواضيع المقترحة يوم إجراء الامتحانات الكتابية، بحضور رئيس القسم ومسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه، ويجب ضمان السرية خلال كامل مراحل تنظيم الامتحانات.

ومباشرة عقب انتهاء كل امتحان تباشر خلية ضمان السرية في الحين تشفير أوراق الأجوبة بالاعتماد على نموذج معد سلفا، ويجب مباشرة عملية تصحيح أوراق الأجوبة المشفرة بعد إجراء كل امتحان كتابي.

وتخضع أجوبة المترشحين إلى تصحيح مزدوج وتعتبر النقطة الممنوحة حصيلة معدل النقطتين قي حالة وجود فارق بين التصحيحين يقل عن ثلاثة نقاط.

وفي حالة وجود فارق بين التصحيحين يساوي أو يفوق 3 نقاط، يتم اللجوء إلى تصحيح ثالث، وفي هذه الحالة تعد العلامة النهائية معدل العلامتين الأكثر تقاربا، وإذا تساوت الفروق بين العلامات الثلاث تعد العلامة النهائية معدل أعلى العلامتين المتحصل عليها.

من جانب آخر، سيتم الشروع عقب انتهاء عملية التصحيح في تقييد العلامات الممنوحة للمترشحين في محضر مع مراعاة قواعد السرية والإغفال.

ولا يمكن أن تكون النتائج النهائية المصادق عليها حال أي تعديل أو طعن، كما يجب على المترشحين الناجحين مباشرة عملية تسجيلهم في أجل لا يتعدى 15 يوما بدءا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة ولا يمكن للمترشحين الناجحين في عدة مسابقات التسجيل، إلا على مستوى مؤسسة جامعية واحدة فقط.