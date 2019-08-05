2150 كاميرا بالحرم المكي .. لتأمين الحجاج وتوقيف المطلوبين والعثور على التائهين

في زيارة لغرفة العمليات لمركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام السعودي وقفت النهار على الخطط الأمنية المعتمدة لتأمين المسجد الحرام.

ففي قاعات مجهزة بأحدث التقنيات بإحدى زوايا المسجد الحرام، يسهر أفراد وضباط مركز العمليات على تأمين مداخل وممرات الحرم المكي.

بالإضافة لتسييرهم للحشود دخولا وخروجا من الحرم وأثناء الطواف.

هذا الأخير يعرف حشودا وأعدادا غفيرة أثناء الطواف وخاصة في هذه الفترة.

بالإضافة لرغبة كثيرين في تقبيل الحجر الأسود أو الصلاة عند مقام سيدنا إبراهيم.

وتتكفل غرفة العمليات أيضا بكشف عمليات النشل والسرقة داخل الحرم، والتعرف على المطلوبين وتوقيفهم.

بالإضافة إلى العثور على المفقودين والتائهين داخل الحرم المكي.

وتعتمد غرفة العمليات على عدد كبير من الكاميرات المتطورة المنتشرة في الحرم المكي وساحاته.

عدد الكاميرات قدر بـ 2150 كاميرا من مختلف الأنواع والمثبتة عبر مختلف الأبواب والساحات والزوايا والأماكن.

أما عدد الكاميرات المسخرة لتأمين المشاعر المقدسة المثبتة في مختلف أماكن المشاعر فتصل إلى 5000 كاميرا.