22 قتيلا وجريحا بعد اصطدام سيارة بمدرسة في سيدني

لقي تلميذان حتفها، فيما أصيب 20 آخرون في حادث اصطدام سيارة بمدرسة بسيدني الأسترالية.

حسب ما نقلته وسائل إعلام عن الشرطة وعمال طوارئ اليوم الثلاثاء.

وحسب ما أفاد به “ستوارت سميث”، المسؤول بالشرطة، فإن 5 تلاميذ نقلوا إلى المستشفى، في حين لقي تلميذان يبلغان من العمر 8 سنوات حتفهما.

وأضاف المتحدث، أن 20 تلميذا على الأقل أصيبوا، موضحا أنه كان هناك 24 تلميذا ومعلم وقت وقوع الحادث.

وحسب ذات المصدر ، كانت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما اصطدمت بسيارة بمبنى مدرسة بانكسيا رود الإبتدائية

في جرينا كير جنوب غرب سيدني دون أن تصاب.