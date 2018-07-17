220 ألف جزائري زاروا تركيا في 2017

زار أكثر من 100 ألف جزائري تركيا منذ بداية سنة 2018، لأغراض سياحية وثقافية وطبّية، فيما بلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تركيا 220 ألف خلال سنة 2017، حيث ارتفع عدد السيّاح بـ15 من المئة مقارنة بـ2016.

أثنى السفير التركي بالجزائر، محمد بوروي، على التعاون بين البلدين، على غرار التبادل السياحي، مشيرا إلى التسهيلات التي تمنحها سفارة تركيا للجزائريين قصد الحصول على التأشيرة.

وتعد تركيا الوجهة السياحية الثانية بعد تونس، حيث بلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروها 220 ألف بـ2017، حيث ارتفعت بـ15 من المئة مقارنة بـ2016.

وأضاف السفير التركي، إن سنة 2018، ولحد الآن، سجّلت دخول حوالي 100 ألف جزائري إلى تركيا، لأغراض سياحية وثقافية وصحية. وأشاد بوروي بالمبادلات التجارية بين البلدين، التي تجاوزت 3 ملايير دولار، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، واصفا الجزائر بالشريك التجاري المهم.