2262 ضحايا الهجرة في عرض المتوسط عام 2018

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، إن 2262 مهاجرا قضوا في العام 2018 في البحر الأبيض المتوسط أو اعتبروا في عداد المفقودين خلال محاولات عبوره إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية على موقعها الرسمي، أن عام 2017 غرق فيه 3139 في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في 2018.

ووفقا لتقرير المفوضية، فإن عدد الذين اجتازوا البحر بأمان في 2018 إلى الضفاف الأوروبية وصل إلى 114941 مهاجرا، وهذا يعتبر، بحسب المفوضية، تراجعا كبيرا بالنسبة إلى العام الذي سبقه، إذ وصل العدد 172301 مهاجر.