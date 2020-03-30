23 دولار للبرميل.. فيروس كورونا يضرب بأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عاما

تهاوت أسعار النفط بتداولات اليوم الاثنين في الأسواق الآسيوية لأدنى مستوى منذ 17 عاما.

تراجعت وبشكل حاد أسعار النفط اليوم الاثنين، متأثرة بتفاقم أزمة فيروس كورونا وتقلص الطلب عالميا، بالتزامن مع إعلان المنتجين الرئسيين زيادة العرض.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 بالمئة ليصبح سعر البرميل 20 دولارا، في حين انخفض سعر برميل برنت بنسبة 6.5 بالمئة إلى 23 دولارا، للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة.