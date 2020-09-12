255 حالة إصابة بفيروس كورونا بالجزائر خلال الـ24 ساعة

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وحسب احصائيات اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، فقد ارتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 48007 إصابة وهو ما يمثل نسبة 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأفادت ذات اللجنة عن تسجيل 152 حالة شفاء بالفيروس.

فيما تم تسجيل 6 وفيات و255 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1605 حالة، فيما لا يزال 36 مريضًا على مستوى العناية المركزة.