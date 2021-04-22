بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر إلى أكثر من 26 مليون، منهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأوّل مرة خلال فترة الحجر.

ووفق تقرير datareporal 26 مليون شخص يستخدم الإنترنت في الجزائر، بينهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأول مرة خلال فترة الحجر.

وفي تصريح خص به التلفزيون العمومي، قال المدير الفرعي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنّ 26 مليون مستخدم للإنترنت في الجزائر.

وأضاف نابي علي، أن عدد المستخدمين إرتفع في فترة الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

كما اعتبر ذات المسؤول أن مزايا التوقيع والتصديق خيار استرتيجي يمكن القضاء من خلاله على البيروقراطية.