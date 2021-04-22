26 مليون مستخدم للإنترنت في الجزائر

الوطني
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26 مليون مستخدم للإنترنت في الجزائر
بقلم م . فيصل

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر إلى أكثر من 26 مليون، منهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأوّل مرة خلال فترة الحجر.

ووفق تقرير datareporal  26  مليون شخص يستخدم الإنترنت في الجزائر، بينهم 3 ملايين و600 ألف مستخدم لأول مرة خلال فترة الحجر.

وفي تصريح خص به التلفزيون العمومي، قال المدير الفرعي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنّ 26 مليون مستخدم للإنترنت في الجزائر.

وأضاف نابي علي، أن عدد المستخدمين إرتفع في فترة الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

كما اعتبر ذات المسؤول أن مزايا التوقيع والتصديق خيار استرتيجي يمكن القضاء من خلاله على البيروقراطية.


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