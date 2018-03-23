27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة

صرح مدير الطاقة والمناجم لولاية الجزائر،امس بالعاصمة أن 27 بالمئة من استهلاك الطاقوي لجزائر آفاق سنة 2030 سيكون طاقات متجددة.

وبمناسبة الاعلان عن الاحتفال بطبعة 2018 “ساعة للأرض” في الجزائر.

أكد بن يخلف أنه بفضل وضع برنامج يجري انجازه حول انتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات النظيفة آفاق 2030.

فان مجموع 27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة.

ومن أصل 22 ألف ميغاواط المتوقعة، تم انتاج أكثر من 500 ميغاواط الى غاية نهاية 2017.

انطلاقا من 23 محطة ضوئية فولطية عبر التراب الوطني.

مضيفا أن تجسيد هذا البرنامج سيتم الى غاية بلوغ 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030.

وفي مجال النقل، سيتم في آفاق 2030 تحويل 1 مليون سيارة الى مصدرين طاقويين نظيفين.

وهما الغاز الطبيعي المضغوط وسيرغاز لتعويض الوقود الملوث.

وحسب الخبراء ستتم عملية تحويل سيارات البنزين نحو الغاز الطبيعي المضغوط وسيرغاز تدريجيا كل سنة.

الى غاية بلوغ أكثر من 1 مليون سيارة في آفاق 2030.

ومن المقرر في سنة 2018 تحويل 50 الف سيارة نحو الطاقات النظيفة.

اضافة الى 100 ألف سيارة أخرى في سنة 2019 حسب وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.