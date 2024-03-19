27 فلسطينياً ماتوا جوعاً والمرضى المحتجزون يصومون دون إفطار!

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ 27 فلسطينياً ماتوا جوعاً، فيما أنّ المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مستشفى الشفاء يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي من دون إفطار.

كما أكّدت الوزارة، أنّ الكيان أعدم 50 فلسطينياً في مجمع الشفاء بينهم عدّة أطفال.

وذكرت الوزارة، أنّ الـ 27 فلسطينياً – معظمهم أطفال – قضوا بسبب سوء التغذية الناتج عن الجوع شمالي القطاع.

وأكدت الوزارة ذاتها أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة دامية وأعدمت 50 فلسطينياً من المدنيين والمرضى والنازحين.

كما اعتقلت قرابة 200 آخرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة.

وشدّدت وزارة الصحة الفلسطينية على أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل مستشفى الشفاء تجاه المرضى والنازحين والمدنيين.

وطالبت الصحة الفلسطينية مجدداً المنظمات الأممية والدولية كافة وكل دول العالم بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.